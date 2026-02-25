Verso Roma-Juventus: Soulé va gestito, ma domenica ci sarà

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Francesco Balzani) – Ieri, nel giorno della ripresa degli allenamenti in vista della sfida con la Juve, Gian Piero Gasperini ha organizzato un altro test amichevole a Trigoria. Stavolta con il Montespaccato allenato dall’ex giallorosso Romondini, club che milita in Serie D. La partita è finita 4-0 per i giallorossi con gol di El Aynaoui, Venturino, Tsimikas e Arduini, elemento della Primavera e nipote di Picchio De Sisti. Gasp ha apprezzato lo stato di forma della squadra, anche se sono stati “risparmiati” alcuni titolari come Koné, N’Dicka, Mancini o Pellegrini.

Ma ancora di più il tecnico ha gradito le notizie arrivate dall’infermeria. Oltre al ritorno in gruppo di El Shaarawy, dopo più di un mese di assenza, ci sono segnali di ripresa per Soulé: l’argentino osserverà ancora uno o due giorni di riposo prima di stringere i denti e mettersi a disposizione contro la Juventus. Un ritorno fondamentale per aumentare i rifornimenti per Malen. Permangono ancora dubbi, invece, su Paulo Dybala. L’infiammazione al ginocchio è in forte miglioramento, ma ad oggi non c’è una data precisa per il ritorno della Joya. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Discorso simile per Hermoso, per il quale è stata scongiurata la lesione al tendine, ma che ha accusato un risentimento all’ileopsas poco prima di scendere in campo contro la Cremonese.