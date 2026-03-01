CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – All’Olimpico sarà ancora una volta sold out, il numero 78 dell’era Friedkin. Oltre 65 mila cuori giallorossi pronti a spingere la Roma nel big match contro la Juventus, in una sfida che non è mai stata una partita come le altre. La cornice sarà dunque quella delle grandi occasioni, uno spettacolo nello spettacolo che inizierà ben prima del fischio d’inizio.

I cancelli apriranno alle 18:15, ma il consiglio resta sempre lo stesso: arrivare con largo anticipo, almeno 90 minuti prima, per assaporare ogni istante. Perché Roma–Juve non è soltanto novanta minuti, è un rito collettivo. Sugli spalti sono attesi vip ed ex. Da Boniek a – chissà – Totti, che presto tornerà in società. La loro presenza aggiunge fascino a una notte già carica di significati.