CORRIERE DELLO SPORT (Massimo Malfatto) – Soltanto quattro punti nelle ultime undici partite. La Cremonese si presenta alla difficile trasferta dell’Olimpico con un bilancio negativo, che ha portato la compagine grigiorossa a soli tre punti dalla zona retrocessione. “Contro avversari del genere – sostiene Davide Nicola – è necessario farsi trovare pronti senza perdere la propria identità. Nelle ultime partite stiamo dimostrando una crescita importante, la squadra ha ritrovato una certa fisionomia e l’agonismo giusto. Ora inizia una fase del campionato in cui c’è da lottare. Rispetto al gioco di Gasperini noi abbiamo altre caratteristiche, ma in questo momento la capacità di passare dal duello uomo su uomo a quello a zona è fondamentale. Da qui alla sosta ci aspettano cinque partite contro formazioni di livello e altre che lottano per il nostro obiettivo”.

Certa l’assenza di Baschirotto, l’unico della rosa lombarda a non aver saltato un solo minuto in campionato, per un problema muscolare: “Ci sono alcune situazioni da valutare – prosegue il tecnico – come Bianchetti e Ceccherini, che si sono aggregati nei giorni scorsi, e Pezzella che non sta benissimo. Bondo è tornato con noi e anche Faye è rientrato dopo il problema allo zigomo. Tuttavia, sono tutti giocatori che hanno 20-25 minuti a testa. In tutte queste dinamiche si possono fare sì che i giocatori interpretino la partita credendo nelle loro qualità e dimostrando di essere di questa categoria”.