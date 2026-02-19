CORRIERE DELLO SPORT (Massimo Malfatto) – Domenica va in scena Roma–Cremonese tra due squadre che stanno vivendo momenti completamente opposti. I giallorossi stanno volando, mentre i grigiorossi arrivano al match dell’Olimpico senza vittorie da undici giornate, un periodo in cui hanno conquistato solamente quattro punti e realizzato tre reti. Il match di domenica scorsa contro il Genoa doveva essere la partita della svolta ed invece è arrivato l’ennesimo 0-0, che muove la classifica ma non ne risolve i problemi.

Negli ultimi due mesi la Cremonese ha dissipato il vantaggio sul terz’ultimo posto, ora distante solo tre lunghezze. Davide Nicola, eletto nei giorni scorsi “Allenatore Gentleman 2024/2025”, invita tuttavia alla calma e pazienza in un campionato che resta lungo e complicato: “La sfida che ho accettato è bellissima, il percorso per mantenere la categoria è ricco di insidie. Del resto, fa parte del percorso della vita. Comunque siamo fiduciosi, perché la squadra cresce ogni partita”. Per Roma, da verificare le condizioni di Bondo e Ceccherini, mentre è completamente recuperato Vandeputte.