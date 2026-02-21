CORRIERE DELLO SPORT (Massimo Malfatto) – Dopo lo scontro diretta in chiave salvezza contro il Genoa, per la Cremonese sono in arrivo due sfide sulla carta proibitive, contro Roma e Milan. La prima è in programma domani sera all’Olimpico, in casa della squadra che vanta la difesa meno battuta in campionato. Un dato che rappresenta una grossa insidia per i grigiorossi, che si presentano al match con un bilancio di solamente tre gol realizzati nelle ultime undici giornate (due in una sola partita). Durante il mercato invernale è arrivato Milan Djuric. Domenica scorsa il neo acquisto, ritornato nella città lombarda dopo tredici anni, non è riuscito a trovare la rete ma ha offerto diversi spunti positivi.

Intanto presso il centro sportivo “Giovanni Arvedi” prosegue la preparazione. Con i compagni hanno lavorato anche Bianchetti e Bondo, dunque dovrebbero rientrare nella lista del convocati, mentre sono in dubbio Ceccherini e Faye. Nicola avrà a disposizione anche Vandeputte. Novità di formazione potrebbero esserci in attacco, dove Vardy apparso affaticato in queste ultime partite, lascerà il posto accanto a Bonazzoli a Djuric.