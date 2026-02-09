IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi) – Velocità e dribbling sulla fascia sinistra. Gasperini è pronto a godersi la nuova coppia Wesley–Zaragoza, se dal primo minuto o a gara in corso lo deciderà questa mattina. L’ex Flamengo se lo è ritrovato da quella parte prima per i problemi fisici di Angeliño e poi per le scialbe prestazioni di Tsimikas. Tre i gol, di cui due decisivi per i tre punti. E in campionato ha segnato come Ferguson e più di Dybala, Dovbyk, El Shaarawy e Baldanzi (ora al Genoa). Questa sera dovrà vedersela con Palestra. All’andata il brasiliano non c’era per un piccolo problema muscolare e l’ex Atalanta ha avuto vita facile sia con Tsimikas che – nel finale – con Ghilardi. La musica sarà sicuramente diversa, ma occhio ai cartellini. Con un giallo salterebbe la trasferta di Napoli.

Ora c’è da affinare l’intesa con Zaragoza. Il nuovo folletto a disposizione di Gasperini che non vede l’ora di godersi l’atmosfera dell’Olimpico. L’anno scorso è stato il re dei dribbling: primo in Europa per dribbling tentati ogni 100 tocchi (55,15) davanti a Nico Williams (44,11) e Doku (38,18). Il ballottaggio con Pellegrini è aperto. Dalle sue prestazioni passa anche l’obbligo di riscatto che scatterà in caso di Champions o Europa League ed è anche legato al 50% delle presenze da almeno 45 minuti. Zaragoza è pronto all’esordio, nonostante Pellegrini sia in leggero vantaggio dal 1′.

Le alternative in avanti sono pochissime e nel secondo tempo sarà un’arma in più. Questa sera non ci saranno Dybala, Vaz, Dovbyk, El Shaarawy e Ferguson. Quest’ultimo non ha ancora smaltito il problema alla caviglia, ma spera di tornare a Napoli, dove sicuramente ci saranno Paulo e Robinio. Out Hermoso che sente ancora dolore al collo del piede sinistro per una tacchettata presa ad Udine. Pronto Ghilardi al fianco di N’Dicka e Mancini. Soulé è alle prese con la pubalgia ma stringerà i denti, davanti Malen. Migliorano le condizioni di Angeliño.