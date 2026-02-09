CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – È molto vicina la quota dei 60 mila. Anche stasera, al termine di una giornata feriale e in orario notturno, i romanisti riempiranno l’Olimpico. Il conto esatto dei presenti per la sfida al Cagliari, ieri sera, riportava il dato di 59.300, ma è una cifra che potrà aumentare. Il 78° sold out da aprile 2022 non è quindi così distante. L’ennesimo pienone stagionale sarà in un certo senso anche una risposta al divieto di trasferta scattato dopo gli scontri in autostrada del 18 gennaio.

Intanto, la Roma ha organizzato l’evento “Un gol per l’integrazione” in collaborazione con la Serie A e la presidenza del IV Municipio, presso il Polo della carità “Don Puglisi” gestito dalla Caritas: un workshop guidato dagli psicologi del club e una partita di calcio tra bimbi italiani e stranieri, alla presenza del giovani della Primavera Seck e Nardin, sono stati i due appuntamenti che hanno caratterizzato il progetto.