LA GAZZETTA DELLO SPORT (Roberto Pinna) – Il Cagliari di Fabio Pisacane si presenta al cospetto della Roma con tre vittorie consecutive, contro Juventus, Fiorentina e Verona e senza nessuna intenzione di fermarsi. Anche se la settimana di avvicinamento alla serata dell’Olimpico non è stata delle migliori. I sardi dovranno rinunciare al pilastro della difesa Yerry Mina, probabilmente sostituto da Dossena. Una tegola per un reparto difensivo che ha perso anche Luperto, andato alla Cremonese nell’ultimo giorno di mercato.

Out pure l’attaccante Borrelli, così come il centrocampista Deiola, oltre ai lungodegenti Felici, Belotti e Folorunsho. Pisacane, non a caso, avverte i suoi: “La Roma è costruita per i vertici, all’andata siamo riusciti a vincere ma mi aspetto una sfida completamente diversa. Proveremo comunque a fare la nostra partita, dobbiamo avere sempre fame. A Roma sarà una battaglia”.