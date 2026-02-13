La Roma continua a preparare con attenzione una delle sfide più delicate di questo avvio di stagione. Quella contro il Napoli rappresenta un banco di prova importante, sia per la classifica sia per dare continuità al lavoro impostato nelle ultime settimane.

La Roma si è allenata questa mattina al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria in vista della gara contro il Napoli, in programma domenica sera allo stadio Stadio Diego Armando Maradona. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini ha lavorato su intensità e organizzazione tattica, con buone notizie sul fronte rientri: Matías Soulé e Paulo Dybala si sono allenati regolarmente in gruppo, candidandosi così per la trasferta partenopea.

Prosegue invece il lavoro differenziato per Mario Hermoso, Manu Koné, Stephan El Shaarawy, Evan Ferguson e Artem Dovbyk, che hanno svolto un programma personalizzato per smaltire i rispettivi problemi fisici. Le loro condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni, ma al momento restano in dubbio per il big match del Maradona.