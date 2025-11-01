Verso Milan-Roma, recuperato Leao. Out Pulisic e Rabiot

Il Messaggero (S.Riggio) – Domani sera alle 20:45 andrà in scena a San Siro la sfida tra Milan e Roma, che potrà già dire molto sulle ambizioni delle due squadre. Se in casa giallorossa l’unico indisponibile dovrebbe essere Angelino, diversa la situazione a Milanello, dove l’infermeria conta diversi big.

La buona notizia per Allegri riguarda Rafael Leao, che ieri ha lavorato in gruppo ed è recuperato per la gara con la Roma di domani. Il portoghese, sostituito al termine del primo tempo con l’Atalanta, aveva accusato un fastidio all’anca. Salvo imprevisti dell’ultima ora, giocherà dal primo minuto. Nkunku è in vantaggio su Gimenez per agire al suo fianco dal primo minuto (il messicano sente ancora fastidio alla caviglia). Loftus-Cheek potrà così essere schierato a centrocampo. Invece Tomori non ha ancora smaltito il problema al ginocchio destro. Al suo posto ci sarà De Winter. Out Pulisic e Rabiot, che anche ieri hanno svolto le terapie per risolvere i rispettivi problemi: il guaio al flessore destro per lo statunitense e al polpaccio sinistro per il francese.