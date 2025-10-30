Il Milan deve fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni in vista della sfida contro la Roma, in programma domenica alle 20:45 al “Meazza” per la 10ª giornata di Serie A. Come riportato da Sky Sport, la squadra di Massimiliano Allegri si ritroverà oggi alle 15 per l’allenamento, con diversi giocatori da valutare attentamente. Buone notizie dal gruppo: Jashari ed Estupiñan sono rientrati, ma il primo difficilmente partirà titolare.

Fikayo Tomori è in dubbio per una forte contusione al ginocchio destro rimediata contro l’Atalanta, mentre restano da monitorare le condizioni di Rafael Leao e Santiago Gimenez, alle prese con fastidi rispettivamente all’anca e alla caviglia. Adrien Rabiot resterà ai box, mentre Christian Pulisic tenterà di recuperare almeno per la panchina.

Per l’attacco, Allegri potrebbe sorprendere con una coppia inedita: Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku, una soluzione d’emergenza per sopperire alle assenze nel reparto offensivo.