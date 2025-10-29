All’indomani del pareggio sul campo dell’Atalanta, il Milan è tornato al lavoro a Milanello per preparare il big match di domenica contro la Roma a San Siro.

I giocatori impiegati nella gara di ieri hanno svolto una seduta di scarico in palestra, mentre le buone notizie per Massimiliano Allegri arrivano da Ardon Jashari e Pervis Estupiñán: il centrocampista, fermo da due mesi per la frattura composta del perone destro, ha svolto lavoro personalizzato e tornerà ad allenarsi in gruppo da domani insieme al terzino ecuadoriano, rientrante dopo una distorsione alla caviglia.

Ancora assenti Adrien Rabiot e Christian Pulisic, che proseguono i rispettivi percorsi di recupero.