LA GAZZETTA DELLO SPORT (Francesco Balzani) – Se l’attacco ha gli uomini contati, la difesa si allarga. Oggi, infatti, alla ripresa degli allenamenti si rivedrà Hermoso che ha smaltito quasi totalmente l’ematoma al collo del piede e proverà a tornare in gruppo. Lo spagnolo dovrebbe riprendere posto nel reparto che fin qui ha dato maggiori soddisfazioni a Gasperini. Il condizionale è d’obbligo perché togliere Ghilardi dal campo ora è davvero dura. Il 23enne è cresciuto tanto, superando esami non da poco come Napoli e Milan.

Prestazioni di personalità che hanno attirato l’interesse del Newcastle e fatto drizzare le antenne di Gattuso. Contro la Cremonese, però, potrebbero trovare spazio entrambi: Mancini è sotto diffida e una settimana dopo all’Olimpico arriverà la Juve. Una sana concorrenza per la postazione di sinistra, ma anche al centro Gasp ha una valida alternativa come Ziolkocome, che sta trovando meno spazio solo “a causa” dell’alto rendimento di N’Dicka.