IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi) – Sospiro di sollievo per Wesley: gli esami alla caviglia hanno escluso lesioni o fratture. Per lui solo un trauma contusivo. Contro la Cremonese rimane in dubbio, mentre ci sarà per il big match con la Juve. L’altra buona notizia riguarda Koné, che ha smaltito la lesione al bicipite femorale ed è tornato a disposizione di Gasperini. Attesa invece per Hermoso, che non è ancora al 100% causa un dolore al collo del piede sinistro, ma la sensazione è che anche lui potrebbe tornare all’Olimpico, almeno tra i convocati.

Capitolo Dybala: ieri ha effettuato una risonanza magnetica. Nessuna complicazione rispetto ai giorni scorsi, ma l’infiammazione al ginocchio sinistro ancora non è del tutto scomparsa. Ha voglia di esserci domenica, anche per concedere un turno di riposo a Soulé ancora alle prese con la pubalgia. Oggi la squadra non si allenerà, ripresa fissata a domani mattina.