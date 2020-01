Verso Juventus-Roma: bianconeri reduci da 9 vittorie interne consecutive in Coppa Italia. Ultimo passo falso nel 2015 contro la Fiorentina di Salah

Pagine Romaniste (Alessio Nardo) – Archiviata la convincente vittoria contro il Genoa in campionato, in casa Roma è tempo di tornare a pensare alla Coppa Italia. Alle porte c’è l’affascinante scontro con la Juventus di Maurizio Sarri, in programma domani sera a Torino alle 20.45. Si tratta del duello tra le regine di questa competizione: 13 trionfi per la Vecchia Signora, 9 per la formazione giallorossa.

Il bilancio dei confronti tra le due squadre in Coppa Italia è in perfetta parità: 16 sfide complessive per un totale di 7 successi bianconeri, 7 imposizioni romaniste e 2 pareggi. Non essendosi mai incrociate in finale, Juve e Roma si sono sempre affrontate in turni eliminatori, e anche qui il responso è in equilibrio: 5 qualificazioni per i bianconeri (1940, 1983, 1990, 1995 e 2012) ed altrettante per i giallorossi (1981, 1991, 2006, 2011 e 2014). Sono in tutto 9 le gare giocate a Torino e in questo caso la Juventus è in leggero vantaggio con 5 vittorie contro le 4 dei capitolini (nessun segno X). Il primissimo match risale al 7 aprile 1940: 3-1 per la Signora. L’ultimo è invece datato 21 gennaio 2014, all’Olimpico: 1-0 romanista firmato Gervinho.

Non sarà affatto semplice far risultato domani per i ragazzi di Paulo Fonseca. Lo dicono gli impressionanti numeri interni della Juventus in Tim Cup: 9 vittorie consecutive ottenute allo Stadium (11 nelle ultime 12 gare) con 24 gol segnati e soli 4 subiti. L’ultima rete al passivo risale al 28 febbraio 2017, nella semifinale di andata contro il Napoli: autore Callejon al 36’. Da allora 414’ di imbattibilità casalinga. Per ritrovare una squadra capace di imporsi in casa della Juve in questa manifestazione dobbiamo tornare al 5 marzo 2015, quando la Fiorentina (in semifinale) vinse per 2-1 grazie alla doppietta di uno scatenato Momo Salah. Nel match di ritorno i bianconeri si imposero per 3-0 e guadagnarono l’accesso alla finalissima.

Statistiche Juventus in casa – Coppa Italia

ULTIMA VITTORIA: 15/01/2020, Juventus-Udinese 4-0

ULTIMO PAREGGIO: 22/01/2013, Juventus-Lazio 1-1

ULTIMA SCONFITTA: 05/03/2015, Juventus-Fiorentina 1-2

Statistiche Roma in trasferta – Coppa Italia

ULTIMA VITTORIA: 16/01/2020, Parma-Roma 0-2

ULTIMO PAREGGIO: 16/01/2013, Fiorentina-Roma 0-0 (0-1 dts)

ULTIMA SCONFITTA: 30/01/2019, Fiorentina-Roma 7-1

Tutti i precedenti tra Juventus e Roma in Coppa Italia

1939-1940 – Ottavi di finale

Juventus-Roma 3-1 (Donati)

1980-1981 – Semifinale

Juventus-Roma 0-1 (Ancelotti)

Roma-Juventus 1-1 (Di Bartolomei)

1982-1983 – Quarti di finale

Juventus-Roma 3-0

Roma-Juventus 0-2

1989-1990 – Semifinale

Juventus-Roma 2-0

Roma-Juventus 3-2 (Di Mauro, aut. Bonetti, Tempestilli)

1990-1991 – Quarti di finale

Roma-Juventus 1-1 (aut. Bonetti)

Juventus-Roma 0-2 (Berthold, Rizzitelli)

1994-1995 – Quarti di finale

Juventus-Roma 3-0

Roma-Juventus 3-1 (aut. Marocchi, Totti, Cappioli)

2005-2006 – Ottavi di finale

Juventus-Roma 2-3 (Mancini, Perrotta, Tommasi)

Roma-Juventus 0-1

2010-2011 – Quarti di finale

Juventus-Roma 0-2 (Vucinic, Taddei)

2011-2012 – Quarti di finale

Juventus-Roma 3-0

2013-2014 – Quarti di finale

Roma-Juventus 1-0 (Gervinho)