Verso il sold out: con il Parma già certi 58.500 tifosi

Corriere dello Sport (G.Marota) – Dopo i diecimila di Reggio Emilia, i 60.000 dell’Olimpico. Il pallottoliere del tifo giallorosso continua a correre all’impazzata con i soliti numeri da record sugli spalti. La Roma, infatti, domenica ha espugnato Il Mapei Stadium accompagnata da un pubblico che per più della metà sosteneva (10 mila su 19 mila presenti), giocando di fatto in casa. Adesso che nelle mura amiche ci torna per davvero, ritroverà la solita meravigliosa cornice ad attenderla per la sfida di domani sera contro il Parma. Fino a ieri sera, erano certi di un posto 58.500 tifosi. Non manca molto, dunque, all’ennesimo sold out dell’Olimpico, il 75° dell’era Friedkin, nonostante la scomodità di giocare in casa e in notturna in un turno infrasettimanale. L’obiettivo di Gasperini e della squadra, a questo punto, è iniziare a invertire il trend casalingo, dove fin qui la Roma ha incassato 4 sconfitte, di cui 2 in Europa, L’ultima vittoria risale a un mese fa, il 28 settembre con il Verona.