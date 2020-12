Verso il Sassuolo. Torna Kumbulla, Cristante avanza

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Soltanto due giorni per preparare la sfida contro il Sassuolo. Fonseca fa la conta dei giocatori disponibili, soprattutto in difesa. Mancherà di sicuro Mancini, diminuiscono le speranze di vedere Smalling. Ci saranno Ibanez, Fazio e Kumbulla che sono in corsa per una maglia. La speranza di Fonseca è quella di avere tre centrali di ruolo per spostare Cristante a centrocampo. In ogni caso prosegue l’emergenza in una fase cruciale della stagione. Tra oggi e domani il tecnico deciderà anche sul portiere. Pau Lopez potrebbe convincere e giocare dall’inizio. Con Ibanez e il recupero di Kumbulla la difesa della Roma sarebbe più protetta. Se Cristante dovesse giocare in difesa, allora Villar sarà al fianco di Pellegrini in mediana. Lo spagnolo sta trovando spazio e nelle partite in cui ha giocato titolare la Roma non ha mai perso.