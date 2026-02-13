CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – È partita ieri, alle ore 10, la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Maradona. I tagliandi di Napoli–Roma potranno essere acquistati solamente dai sostenitori giallorossi che non vivono nel Lazio, come previsto dal provvedimento del Viminale in seguito agli scontri sull’Al del 18 gennaio.

A differenza di quanto accaduto a Udine, stavolta non c’è stato un provvedimento di chiusura del settore ospiti da parte del prefetto. Nel caso della trasferta in Friuli, infatti, la possibilità di mescolare i tifosi romanisti a quelli dell’Udinese negli altri settori non avrebbe creato particolari minacce all’ordine pubblico.

A Napoli, invece, quei contatti sarebbero molto più rischiosi e radunare tutti gli ospiti in un solo luogo è ritenuto evidentemente più sicuro. Chi eludesse il divieto di vendita ai residenti in regione andrebbe incontro al Daspo.