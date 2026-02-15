CORRIERE DELLO SPORT – Rasmus Hojlund è pericoloso anche spalle alla porta, sa fare la sponda e dettare gli inserimenti da dietro, ma Evan N’Dicka dovrà essere bravo nel saper limitare la varietà di giocate del danese. E per farlo il difensore della Roma punterà molto sugli anticipi, sulla marcatura asfissiante, su quell’uomo su uomo che nella retroguardia giallorossa diventa ancora più pressante che in altre parti del campo. Sarà un duello molto fisico, per alcuni versi anche atletico.

Ma N’Dicka cercherà di ripetere quanto fatto con Semih Kilicsoy lunedì scorso. Poi, è chiaro, Hojlund è di un altro livello. Esattamente come il Napoli non è il Cagliari. Al centravanti azzurro arriveranno anche palloni interessanti dalle fasce, un altro aspetto dove Rasmus è bravissimo, sapendo attaccare sia il primo palo che eventualmente “staccarsi” per andare a chiudere sul secondo. Sarà dunque un duello chiave.