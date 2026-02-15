CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Il viaggio della Roma a Napoli è stato accompagnato dal gran riserbo sulla lista del convocati non diramata da Gasperini, che evidentemente non ha voluto dare un vantaggio a Conte dopo che il tecnico degli azzurri aveva optato per la stessa scelta conservativa. Sul pullman giallorosso non sarebbero comunque saliti Hermoso, Koné – tornerà con la Cremonese – El Shaarawy, Ferguson, Dovbyk e soprattutto Dybala. La Joya ha dato forfait nella rifinitura sentendo ancora fastidio al ginocchio sinistro infiammato da due settimane. Presente invece Soulé, nonostante i fastidi legati alla pubalgia.