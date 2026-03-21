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Verso il Lecce, Tsimikas favorito su Rensch

Redazione
Pubblicato 7 ore fa il 21/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Verso il Lecce, Tsimikas favorito su Rensch

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – La nuova emergenza per Gasperini non arriva dall’infermeria, ma dal giudice sportivo. Saltata la strategia difensiva dello scambio di persona – la Roma ha puntato sulla possibilità che venisse riconosciuto il fallo di Rensch su Diao anziché quello fischiato a Wesley – i giallorossi dovranno trovare un’alternativa credibile a sinistra nella sfida di domani contro il Lecce all’Olimpico.

Il favorito a scendere in campo è Tsimikas, più abituato dello stesso Rensch ad agire su quella fascia. Ma l’olandese nutre ancora qualche speranza da titolare; da quella parte si è già mosso ad esempio a Bergamo e a Glasgow, con Çelik utilizzando sempre a destra. A Genova, invece, con il brasiliano squalificato Gasp scelse il greco.

#asr #asroma #Roma-Lecce

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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