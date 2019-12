Verso Fiorentina-Roma: i giallorossi ritrovano Montella dopo oltre 2 anni. Ultimo incrocio nell’ottobre 2017

Pagine Romaniste (Alessio Nardo) – Altri 90 minuti prima di potersi dedicare a cenoni, auguri, brindisi e festeggiamenti. La Roma ha l’obbligo di chiudere al meglio un 2019 travagliato, amaro nella prima parte e promettente nella seconda. Alle porte c’è la complicata trasferta di Firenze, contro i viola del grande ex Vincenzo Montella. L’ultima esperienza al Franchi non rappresenta certo un bel ricordo: l’1-7 maturato ai quarti di Coppa Italia il 30 gennaio scorso.

L’ultimo confronto in campionato in casa della Fiorentina si è invece concluso con il risultato di 1-1. Era il 3 novembre 2018: al vantaggio viola firmato da Jordan Veretout (su calcio di rigore assai discusso) rispose nel finale un acuto di Alessandro Florenzi. Il trionfo giallorosso manca dal 5 novembre 2017: 2-4 con protagonista assoluto il brasiliano Gerson, autore di una doppietta. Di Manolas e Perotti le altre reti romaniste, di Veretout e Simeone gli inutili sigilli toscani. Per ritrovare un successo viola dobbiamo tornare al 18 settembre 2016: 1-0 con gol contestatissimo di Milan Badelj all’84’. La posizione attiva di fuorigioco di Kalinic, sul tiro del centrocampista croato, non venne infatti ravvisata dal direttore di gara Rizzoli né dai suoi assistenti.

La formazione di Fonseca ha fin qui raccolto 15 punti in 8 match esterni, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta (lo 0-2 di Parma del 10 novembre). Sono 11 i gol segnati, ben 8 squadre ne hanno realizzati di più in trasferta: Atalanta (20), Inter (19), Napoli (15), Lazio (14), Torino (13), Juventus (13), Cagliari (12) e Lecce (12). Ma nessuno ha fatto meglio dei giallorossi in termini di reti al passivo (5). Solo 4 i successi sinora ottenuti dalla Fiorentina, 2 in casa (contro Sampdoria e Udinese) ed altrettanti fuori (Milan e Sassuolo). I viola sono a secco al Franchi dal 6 ottobre, 1-0 ai friulani: da allora 2 ko e 2 pareggi. In tutto sono 16 i confronti tra la Roma e Vincenzo Montella, con 10 trionfi romanisti, 4 segni X e 2 imposizioni del mister campano. L’ultimo incrocio risale al 1° ottobre 2017: Milan-Roma 0-2, reti di Dzeko e Florenzi.

Statistiche Fiorentina in casa – 2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte, 9 gf, 10 gs

ULTIMA VITTORIA: 06/10/2019, Fiorentina-Udinese 1-0

ULTIMO PAREGGIO: 15/12/2019, Fiorentina-Inter 1-1

ULTIMA SCONFITTA: 30/11/2019, Fiorentina-Lecce 0-1

Statistiche Roma in trasferta – 4 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta – 11 gf, 5 gs

ULTIMA VITTORIA: 01/12/2019, Verona-Roma 1-3

ULTIMO PAREGGIO: 06/12/2019, Inter-Roma 0-0

ULTIMA SCONFITTA: 10/11/2019, Parma-Roma 2-0

PRECEDENTI IN SERIE A DAL 1990

1990-1991: Fiorentina-Roma 1-1 (Salsano)

1991-1992: Fiorentina-Roma 0-1 (Salsano)

1992-1993: Fiorentina-Roma 2-1 (Caniggia)

1994-1995: Fiorentina-Roma 1-0

1995-1996: Fiorentina-Roma 1-4 (Balbo, Balbo, Delvecchio, Delvecchio)

1996-1997: Fiorentina-Roma 2-1 (Balbo)

1997-1998: Fiorentina-Roma 0-0

1998-1999: Fiorentina-Roma 0-0

1999-2000: Fiorentina-Roma 1-3 (Cafu, Tommasi, Cafu)

2000-2001: Fiorentina-Roma 3-1 (Emerson)

2001-2002: Fiorentina-Roma 2-2 (Cassano, Emerson)

2004-2005: Fiorentina-Roma 1-2 (Cassano, Montella)

2005-2006: Fiorentina-Roma 1-1 (Cufré)

2006-2007: Fiorentina-Roma 0-0

2007-2008: Fiorentina-Roma 2-2 (Mancini, Giuly)

2008-2009: Fiorentina-Roma 4-1 (Baptista)

2009-2010: Fiorentina-Roma 0-1 (Vucinic)

2010-2011: Fiorentina-Roma 2-2 (Totti, Totti)

2011-2012: Fiorentina-Roma 3-0

2012-2013: Fiorentina-Roma 0-1 (Osvaldo)

2013-2014: Fiorentina-Roma 0-1 (Nainggolan)

2014-2015: Fiorentina-Roma 1-1 (Ljajic)

2015-2016: Fiorentina-Roma 1-2 (Salah, Gervinho)

2016-2017: Fiorentina-Roma 1-0

2017-2018: Fiorentina-Roma 2-4 (Gerson, Gerson, Manolas, Perotti)

2018-2019: Fiorentina-Roma 1-1 (Florenzi)