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Verso Como-Roma, Fàbregas: “Con i giallorossi servirà la partita perfetta”

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 14/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Verso Como-Roma, Fàbregas: “Con i giallorossi servirà la partita perfetta”

CORRIERE DELLO SPORT (Riccardo Guglielmetti) – Se l’obiettivo è la Champions, la sfida contro la Roma è l’occasione giusta per valutare quelle che sono le ambizioni della truppa di Cesc Fàbregas. Il suo Como arriva da tre vittorie consecutive e l’esame contro la formazione di Gasperini ha bisogno di ben poche presentazioni. Il tecnico spagnolo lo sa: “Ci serve la partita perfetta. Dovremo scendere in campo con aggressività e organizzazione, giocando con grande coraggio ed evitando ogni tipo di disattenzione. La Roma è un avversario che ti fa subito male appena perdi un pallone”.

In seguito non manca una battuta su quello che è stato il mercato invernale: “Sono la squadra che più di tutte ha alzato il livello”. Parole chiare e trasparenti quelle pronunciate in conferenza alla vigilia dall’allenatore lariano, che contro i giallorossi rinnova la fiducia nel 4-2-3-1. Al centro della difesa Kempf sembra favorito su Carlos, mentre Jesus Rodriguez e Baturina si contendono una maglia da titolare. In avanti confermato Douvikas dall’inizio come terminale offensivo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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