Sabato alle 20.45 la Roma sfiderà l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, i giallorossi sono alla ricerca punti per l’Europa, mentre i scaligeri vogliono consolidare la zona salvezza. Nel girone d’andata, la squadra capitolina perse 3-2 allo stadio Bentegodi contro gli uomini di Zanetti, la rosa giallorossa era allora allenata da Ivan Juric, match che sancì l’ultima trasferta del tecnico croato, poi esonerato dopo Roma-Bologna 2-3. In occasione del match di ritorno contro i capitolini, l’allenatore della formazione gialloblù, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

“Ranieri avrò l’onore di incontrarlo perché non l’ho mai affrontato prima. È un mito vivente per chi fa questo mestiere. Ovviamente dispiace che smetta, ma sta facendo qualcosa di incredibile anche quest’anno. Anche fuori dal campo è un uomo di una galanteria fuori dal comune. La Roma ha giocatori straordinari, oltre ad avere un fuoriclasse in panchina. Da quando è arrivato sarebbero al secondo posto, noi dobbiamo pensare a noi. La solidità va mantenuta anche a Roma, ma sempre con tanta umiltà e cercando di far male”.