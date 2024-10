Il difensore del Verona Jackson Tchatchoua è stato espulso nel corso della gara contro il Lecce valida per la decima giornata di Serie A. Nel prossimo turno di campionato il club gialloblù ospiterà allo Stadio Bentegodi la Roma. Pertanto mister Zanetti per la sfida contro i giallorossi non potrà contare sul giocatore.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]