Verona, Sogliano svela il retroscena: “Baldanzi voleva venire, ma la Roma ha bloccato il prestito”

Il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, ha raccontato in conferenza stampa i retroscena dell’ultima sessione di mercato gialloblù. Tra i temi più caldi, quello legato a Tommaso Baldanzi, vicino a vestire la maglia dell’Hellas.

Queste le parole di Sogliano:

“Gli ultimi giorni di mercato sono sempre abbastanza particolari, un po’ tutti rincorrono i minuti e le ore. Delle operazioni di mercato le avevamo chiuse in settimana, poi volevamo capire se fosse possibile chiudere Baldanzi che poteva essere un valore aggiunto. Nei giorni precedenti c’era una buona possibilità di prenderlo, lui era convinto, veniva volentieri. La notte precedente all’ultimo giorno di mercato c’è stata una dinamica che non riguarda la nostra società e quindi la Roma non ha fatto uscire il giocatore in prestito”.

Un affare sfumato all’ultimo respiro, con Baldanzi pronto a dire sì, ma fermato dalla decisione della Roma.