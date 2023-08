Il Tempo (M. Cirulli) – Pellegrini e Dybala guidano la ripresa in vista del Verona. Dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho in seguito al debutto in campionato contro la Salernitana, la Roma questa mattina tornerà ad allenarsi al centro sportivo Fulvio Bernardini per preparare al meglio la trasferta in Veneto. Insieme a quelli che hanno preso parte alla sfida di domenica scorsa a Trigoria ci saranno anche Pellegrini e Dybala, entrambi assenti per squalifica.

Il capitano giallorosso e l’argentino saranno quindi a disposizione per la gara contro gli scaligeri. Saranno invece ancora assenti Mourinho e Foti, ancora alle prese con le rispettive squalifiche – entrambi potranno tornare a sedersi in panchina per il big match del 1 settembre contro il Milan. Al posto dello Special One ci sarà nuovamente il preparatore atletico Stefano Rapetti con Bruno Conti che si siederà nuovamente in panchina in quanto in possesso del patentino di allenatore.

Inoltre, a partire dalle ore 10 di oggi i romanisti potranno acquistare sul portale di Vivaticket i biglietti per il settore ospiti della trasferta di Verona, in programma sabato 26 agosto alle ore 20.45, al costo di 25 euro, prevendita inclusa. Fino a domani alle 16 inoltre sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento per le partite di coppa – i gironi di Europa League e l’ottavo di Coppa Italia – con oltre 41mila tifosi che hanno già prenotato un posto all’Olimpico.