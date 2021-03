Verona-Roma: il 15 marzo il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni discuterà il caso

Dopo cinque mesi di ricorsi e dubbi, a breve sarà luce sulla sconfitta a tavolino della Roma contro il Verona della prima giornata. Come riporta Filippo Biafora de Il Tempo, il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni discuterà il caso il 15 marzo alle 15:30. Accolta l’istanza del club giallorosso di discutere il ricorso in presenza e non per via telematica, con il Verona che si è costituito nel procedimento.

Leggi anche: Fiorentina-Roma, arbitra Calvarese. Al VAR Aureliano

Il match è terminato sul campo 0-0 ma il Giudice Sportivo assegnò ai padroni di casa la vittoria a tavolino. I giallorossi avevano infatti commesso un errore nella compilazione, schierando Diawara che non era però stato inserito nella lista dei 25 calciatori della rosa. La Corte Sportiva d’Appello della Figc non è riuscita a ribaltare la decisione.