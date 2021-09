Verona-Roma 3-2, le pagelle: Pellegrini unica luce, Mancini e la difesa singhiozzano. Abraham impalpabile

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Fatal Verona. La Roma incontra la sconfitta contro gli uomini di Tudor, vittorioso alla prima sulla panchina gialloblù. La gara è subito in salita, ma la magia col tacco di Pellegrini sembra indirizzarla dall’altra parte. In confusione, il Verona mette a segno il micidiale uno-due ad inizio ripresa: Barak pareggia (49’), l’ex Caprari (54’) raddoppia. I giallorossi di Mourinho si riaffacciano con l’autogol di Ilic (58’) propiziato da Pellegrini. Faraoni trova però una stupenda rete e firma il successo.

Pellegrini migliore in campo. Sotto la pioggia battente del Bentegodi, sprofonda la difesa, con Mancini a guidare. Karsdorp – al netto dell’assist per il vantaggio – è sovrastato, così come Abraham in avanti. Ibanez il meno peggio della retroguardia. Il motore della squadra – la trequarti – è inceppato: il solo Pellegrini non basta a colmare i balbettii di Zaniolo e Shomurodov, combattivo ma vacuo. Manca anche il centrocampo, crollato sotto l’asfissiante pressing. Cristante è connivente nei tre gol.

LE PAGELLE

Rui Patricio 6,5 – Tutte le conclusioni sono centrali, sbaglia qualche rilancio di troppo. Di riflesso c’è sulla deviazione di Mancini, non può sul rapido tap-in di Barak. Non perfetto sul gol di Faraoni, recupera con la successiva parata su Caprari.

Karsdorp 5 – Inizia in affanno. I primi cross sono troppo bassi per essere usufruiti e soffre Lazovic, che se ne va in area con una busta. Nel tentativo di restituirla, perde palla e lo manda in porta. È il campanello d’allarme che gli fa cambiare il ritmo: rimane più alto, recupera spesso palla. Tiene viva l’asse con Pellegrini: uno-due, il capitano va mezzo e viene servito da un altro assist perfetto, aiutato dal tocco di un avversario. Lo stato di affanno si rivede nel secondo tempo: ogni singolo affondo passa da lì. (Dal 78’ Smalling 6 – Torna anche in campionato, arriva due volte al cross: evidente che non sia il suo forte)

Mancini 4,5 – Aiuta Ibanez nel controllare la sfuriata clivense. Guida la difesa, soprattutto Calafiori. La deviazione sul cross dell’ex Roma Caprari è decisiva per il pareggio di Barak. Girandosi e rigirandosi, crea lo spazio necessario a Caprari per il bis.

Ibanez 6 – In campo aperto è pressoché insuperabile. Ne dà ampiamente prova nel primo tempo in quattro occasioni. Prezioso il temporeggiamento sul tiro di Lazovic.

Calafiori 5 – Il Verona cerca di trarre beneficio dal posizionamento scomposto, viene richiamato da Mancini. (Dal 78’ Mayoral 6 – Riesce a trovare il campo, non il quid in più necessario)

Cristante 5 – Con calma esce dal vortice di confusione del primo quarto d’ora. Apporta ragione e sostanza, vuole replicare l’azione del gol col Sassuolo: la traversa del Bengodi non è d’accordo. Non riesce a stare dietro a Caprari: l’ex di giornata ottiene il fondo e mette dentro. È in ritardo anche sul raddoppio, firmato proprio da Caprari. Si gira – ed è in ritardo – sul tris di Faraoni.

Veretout 5,5 – Prestazione non distante da quella del compagno di reparto. Timido nei primi minuti, un insidioso tiro di Lazovic al decimo parte da una disattenzione. Rispetto a Cristante, però, è maggiormente presente in interdizione. La solita grinta si rileva avversa: ammonito al quarto d’ora per (legittime) proteste. Abbassa i giri nella ripresa ed esce. (Dal 65’ Perez 6 – Subito al tiro, fuori misura. Ci mette il cuore, il migliore dei subentrati)

Zaniolo 5,5 – Fatica a sfondare l’out di destra. Si scioglie nel finale di primo tempo, quando cerca anche il tiro, intercettato involontariamente da Abraham. Lunghi i corner battuti. (Dal 64’ El Shaarawy 5,5 – Si getta nella partita, non trovando l’ossigeno necessario).

Pellegrini 6,5 – Nel primo tempo trova Cristante su punizione, ma il bello arriva dopo. Pulisce un pallone recuperato da Karsdorp, gli affida la palla che trasforma nel vantaggio con una magia di tacco, simile al gol di Mancini al derby. Si ripete nella ripresa propiziando l’autogol di Ilic. Ultimo lampo prima di spegnersi lentamente.

Shomurodov 5,5 – Debutto da titolare in campionato complessivamente positivo. Trovare spazi e tempi giusti non è facile. Quando arrivano non è preciso. (Dal 64’ Mkhitaryan 5,5 – Inutile ogni tentativo di portare brio).

Abraham 5 – Sovrastato da subito dalla serrata marcatura di Dawidowicz, è impossibilitato ad essere il punto di riferimento dei compagni. Preferisce toccarla di fino invece che con sostanza: la scelta non lo paga per gran parte del match, ma è un elegante e rapido tocco di prima che porta Pellegrini al cross del pareggio.

Mourinho 5,5 – La peggior prestazione – sotto ogni punto di vista – porta la prima sconfitta. Aveva avvertito del pericolo cui la Roma andava incontro, ma la sensazione è quella che tutti fossero impreparati per affrontarla al 100%. La difesa ha bisogno di un lavoro certosino: bene individualmente – soprattutto Ibanez – pecca però nel complesso.