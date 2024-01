Sabato alle 18 la Roma affronterà il Verona, la gara sarà valevole per la 21esima giornata di Serie A. Il difensore gialloblù Giangiacomo Magnani in un’intervista rilasciata per L’Arena, ha parlato della sfida contro i giallorossi. Queste le sue parole:

“La Roma con o senza lo Special One è forte uguale. La gara di sabato sarà complicata. Sarà bellissimo marcare Lukaku. Lui è un grande attaccante e sarà un onore cercare di arginarlo. Vale la pena viverle queste cose, altrimenti cosa racconteremo ai nostri figli. Non mi va di andare tanto indietro. Con la Salernitana non dovevamo perderla. Ci manca quel punto. Comunque testa alta e lavorare. Se ci abbattiamo ora, cosa avremo dovuto dire l’anno scorso? Buttarsi in mare?”.