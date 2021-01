Al Bentegodi si sono affrontate l’Hellas Verona e il Napoli nella sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Al 60′ del match Giangiacomo Magnani è stato ammonito.

Il classe ’95 era diffidato e per questo motivo salterà la prossima gara di campionato che sarà contro la Roma allo Stadio Olimpico, in programma per domenica prossima.