Verona, è arrivata la decisione: Di Francesco sarà esonerato

Le 3 sconfitte nelle prime 3 di campionato costano la panchina ad Eusebio Di Francesco. Fatale l’1-0 di ieri sera contro il Bologna nel finale con gol di Svanberg. Questa mattina, come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è arrivata la decisione dell’esonero. Per l’ex tecnico della Roma è il quarto consecutivo dopo quelli proprio con i giallorossi, alla Sampdoria e al Cagliari. L’abruzzese sembra essere entrato in un tunnel senza uscita. Il favorito numero uno per la successione, come riportato sempre dal giornalista è Igor Tudor.

Per la panchina @HellasVeronaFC dopo l’esonero di #DiFrancesco, il grande favorito è Igor #Tudor: contatti in corso @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 14, 2021