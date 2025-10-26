Corriere dello Sport (G. Marota) – Non chiamatelo “falso nove”. Paulo Dybala, pur non essendo un centravanti puro, ha raggiunto le 200 reti in carriera e in Serie A è il miglior marcatore tra gli attaccanti in attività con 129 gol, davanti a nomi come Shevchenko, Higuaín e Trezeguet. Solo Lautaro, Dzeko, Lukaku, Immobile e Pedro hanno superato quota 200 in carriera.

Oggi a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Dybala cerca il riscatto dopo le critiche seguite alle sconfitte con Torino e Inter, partite in cui è stato impiegato da punta centrale. Proprio contro i neroverdi ha preso parte a 12 reti (8 gol e 4 assist), sei delle quali nelle ultime cinque sfide.

Accanto a lui ci sarà Soulé, con cui ha un’intesa naturale, e probabilmente Bailey, favorito su Pellegrini. A centrocampo recupera Koné, mentre in difesa pronti Mancini, NDicka e Hermoso e Celik sulla fascia.