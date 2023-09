Tuttosport (F. Romano) – La crescita del settore giovanile è uno dei principali obiettivi della riorganizzazione dell’area sportiva di un qualsiasi club di calcio. Per guidarlo si sceglie sempre un profilo che ha grande esperienza e una straordinaria conoscenza di tutto il calcio giovanile italiano. Proprio per questo il Milan ha raggiunto un accordo totale e definitivo per affidare il settore giovanile a Vincenzo Vergine. Nel 2021 alla Roma, dove ha ottenuto sei titoli nazionali giovanili. Con l’arrivo a Milano dell’ex braccio destro di Corvino, che si è liberato dalla Roma in queste ultime ore, i rossoneri voltano pagina. E presto sarà tempo di annunci.