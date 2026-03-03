L’attacco dell’Iran di pochi giorni fa ha avuto effetti anche sullo sport e in particolare sul campionato di calcio.

Jordan Veretout, calciatore che ha vestito la maglia della Roma dal 2019 al 2022, e che da poco si è trasferito all’Al-Arabi, club qatariota di massima serie, ha raccontato a lequipe.fr la situazione che si sta vivendo in Qatar dopo l’attacco.

Ecco le sue parole:

“Vedere i missili che vengono intercettati è impressionante, fa molto rumore, tremano le finestre. La situazione è stressante. Mia figlia maggiore ci fa domande, ma noi ci sentiamo al sicuro e da qualche giorno anche lei è più tranquilla”, ha raccontato Veretout. “Abbiamo avuto una videoconferenza con la Lega che ci ha comunicato la sospensione del campionato. Mi sembra di essere tornati al periodo del Covid con gli allenamenti in chiamata, ma presto dovremmo tornare a quelli normali”.