Veretout, un uomo conteso: il Napoli spinge, per Fonseca non si tocca. E la Roma…

Gazzetta.it (C. Zucchelli) – Ultimi giorni di vacanza per Paulo Fonseca e Jordan Veretout, pronti entrambi per il rientro a Trigoria, dove si comincerà a lavorare per la prossima stagione romanista. Il centrocampista francese però è al centro di voci di mercato, con diverse squadre interessate al suo profilo, dopo un’annata da protagonista nella Capitale. In modo particolare Milan e Napoli vorrebbero intavolare trattative per acquistare il suo cartellino, ma l’allenatore portoghese lo considera uno degli intoccabili della sua rosa. I partenopei seguono Veretout ormai da un paio d’anni e fu proprio la Roma, un anno fa, ad anticipare gli azzurri, vincendo questa gara di mercato e comprandolo dalla Fiorentina. Di offerte concrete alla dirigenza romanista non ne sono ancora arrivate, ma a meno di cifre da capogiro, l’intenzione della società è quella di accontentare Fonseca e trattenere al Fulvio Bernardini il numero 21.