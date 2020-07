Veretout: “Siamo una squadra solida e dobbiamo dimostrarlo questa sera”

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, è stato intervistato durante il pre partita di Roma-Parma. Queste le sue parole:

VERETOUT A ROMA TV

Dopo tre sconfitte consecutive c’è bisogno di trovare la vittoria e lo spirito della squadra…

Sì, arriviamo da un periodo difficile ma siamo una squadra solida e dobbiamo dimostrarlo stasera.

Cosa vi ha detto il mister dopo il Napoli?

Ha detto che abbiamo fatto una buona partita ma insufficiente per vincere. Stasera dobbiamo fare ancora di più perché tutte le partite sono difficili. Dobbiamo fare di più per raggiungere la vittoria.

Il Parma è forte nelle ripartenze…

Sì, tutte le partite sono difficili in Serie A. Dobbiamo fare di più per vincere, ma abbiamo tanta qualità e dobbiamo dimostrarla in campo per vincere stasera.

VERETOUT A DAZN

“Questa sera dobbiamo fare di più per vincere contro una buona squadra come il Parma“.

Diawara sembra essersi smarrito. Deve tornare al 100% o ha subito la situazione complicata?

Siamo tornati da un momento difficile. Amadou è un grande calciatore, ha la fiducia di tutti. Anche lui ha avuto due infortuni in stagione, pian piano si ritroverà e spero che stasera ci darà una mano.