Veretout: “Sappiamo che non è finita. Dobbiamo vincere per forza”

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Braga valido per i sedicesimi di finale di Europa League. Queste le sue parole:

VERETOUT A SKY SPORT

“Sappiamo che non è finita, abbiamo vinto l’andata ma il ritorno è importante. Non dobbiamo gestire perché il Braga è molto forte. Dobbiamo vincere per forza”.

Tu giochi sempre, un giocatore ogni tanto sente l’esigenza di riposare?

Noi siamo per giocare tutte le partite, siamo a disposizione del mister che sceglie la formazione. Quando chiama un calciatore, deve sempre rispondere presente.

Non ti piace riposare?

Io preferisco giocare (ride, ndr).

VERETOUT A ROMA TV

Primo obiettivo non pensare all’andata..

Lo sappiamo che l’Europa league si gioca su due partite. Abbiamo vinto l’andata ma c’è il ritorno stasera. Sono forti e dobbiamo fare attenzione. Non dobbiamo gestire la partita ma vincere.

Che gara avete preparato?

Noi sappiamo che loro sono una squadra forte che crea tante occasioni e l’abbiamo visto all’andata. Loro hanno giocato in 10 per mezz’ora. Sarà difficile ma siamo pronti per rispondere sul campo. Abbiamo un solo obiettivo: vincere.

Ci sono tante assenze. È un punto di forza in più non un problema per voi…

Non è un problema. Noi rispondiamo alle scelte del mister. Se ti fa giocare in un ruolo diverso devi giocare perforza. Noi siamo pronti e non è un problema.