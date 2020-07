Veretout: “Quando giochiamo così tutti insieme possiamo fare grandi cose. Dobbiamo recuperare perchè contro il Brescia sarà difficile”

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Parma 2-1. Queste le sue parole:

VERETOUT A ROMA TV

Servivano tre punti e sono arrivati con un gol splendido a coronare una prestazione in crescita rispetto alle ultime partite…

Sì, volevamo fare una buona partita. Abbiamo sbagliato tre volte: contro il Napoli abbiamo fatto una buona gara ma non sufficiente per vincere. Oggi abbiamo messo tutto per fare un buon match e quando giochiamo così tutti insieme a difendere e ad attaccare possiamo fare grandi cose. Abbiamo vinto 2-1 ma meritavamo di vincere 3 o 4-1. Dobbiamo continuare a lavorare così tutti insieme, quando siamo così possiamo fare grandi cose.

Il fatto che la partita potesse terminare anche 3 o 4-1 significa che la Roma deve migliorare…

Sì, dal primo minuto all’ultimo abbiamo giocato tutti insieme. Già prendere un gol così fa male alla testa, ma abbiamo reagito molto bene. 2-1 non è sufficiente, dovevamo fare il terzo per vincere tranquillamente, loro buttavano palla lunga e non potevamo sapere cosa sarebbe successo. Abbiamo fatto una buona partita stasera.

E’ importante la gestione del mister? Vi sta facendo giocare molti minuti…

Il mister ha capito che oggi abbiamo fatto una buona partita. Tutti sono concentrati per giocare, ma oggi abbiamo fatto un’ottima gara. Dovevamo fare il terzo gol per finire bene. Io quando gioco mi sento benissimo sul campo e dobbiamo continuare così, recuperare molto bene per giocare sabato con il Brescia.

Il gol?

Siamo andati veloce in avanti con Miki che mi ha visto al centro del campo, ero libero e ho calciato. Menomale che ho fatto un bel gol che permette alla squadra di aver vinto.

Arriva il Brescia…

Recuperiamo per fare una bella partita contro il Brescia sabato.

VERETOUT A DAZN

Hai trovato il gol. Serata quasi perfetta?

Abbiamo fatto una buona partita. Tutti insieme è più facile attaccare. Insieme difendiamo ed insieme attacchiamo e creiamo. Dobbiamo fare di meglio, oggi potevamo fare altri tre o quattro gol, non potevamo permetterci un Parma in attacco alla fine.

E’ importante per la vostra consapevolezza?

Dopo tre sconfitte era importante tornare e vincere. Dobbiamo recuperare perché con il Brescia sarà una partita difficile e dobbiamo recuperare per attaccare forte già sabato.

Stasera siete sembrati anche freschi fisicamente. Era la testa?

Sì, quando perdiamo siamo a testa bassa. Dobbiamo reagire ed essere tutti insieme, così possiamo fare grandi cose. Oggi abbiamo vinto 2-1, ma potevamo fare tre o quattro gol. Dobbiamo lavorare e giocare così.

Quanto è importante Mkhitaryan?

Abbiamo grandi calciatori: Dzeko, Miki, Kolarov, Fazio eccetera. Noi più giovani dobbiamo ascoltare e continuare così.