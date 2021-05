Veretout, Lopez e Spinazzola: finale di stagione a rischio

La Gazzetta dello Sport – Gli strumentali li svolgeranno tra oggi e domani tutti e tre, probabilmente recandosi anche a Villa Stuart. Di certo c’è che all’orizzonte la stagione potrebbe essere finita per tutti e tre gli infortunati dell’Old Trafford: Jordan Veretout, Pau Lopez e Leonardo Spinazzola. E forse è anche giusto così, perché senza obiettivi reali per cui lottare ancora da qui alla fine non vale la pena neanche rischiare. Meglio guarire, risolvere i propri problemi e dare l’appuntamento a tutti direttamente alla prossima stagione. Tranne per Spinazzola, che davanti a sé ha anche l’avventura dell’Europeo con la Nazionale e che ieri era affranto – probabilmente – anche per questo aspetto.