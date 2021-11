Veretout: “In Italia sono migliorato molto. Serie A? È un campionato esigente”

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista a Ouest-France. Queste le sue parole:

L’avventura in Serie A?

In Italia sono migliorato molto, è un campionato esigente, ho guadagnato muscolatura e sono più solido. Conosco come reagisce il mio corpo e ho trovato il giusto mix nei carichi di lavoro. Ho 28 anni e sono maturato rispetto a quando giocavo in Francia. Sono migliorato soprattutto tatticamente. Ho più disciplina.

Il campionato?

Molte squadre si sono rinforzate. Ho giocato partite in cui i difensori hanno toccato palla quanto i centrocampisti. La vittoria dell’Europeo ha fatto bene a tutto il paese e, insieme a Cristiano Ronaldo, ha rimesso l’Italia sotto i riflettori. I nuovi arrivi capiscono immediatamente che non sarà un campionato facile. Ci sono squadre, come il Sassuolo o l’Hellas Verona, che non sono mai facili da affrontare.

I rigori?

Mi alleno tutti i giorni. Ripetendoli ho imparato a gestire la pressione.

Cosa direi al me stesso del passato?

Gli direi di restare sereno e di vivere fino in fondo. Di non avere rimpianti perché si toglierà delle belle soddisfazioni.