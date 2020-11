Veretout, il rimpianto del Napoli è diventato anche un bomber

Corriere dello Sport (R.Maida) – Ha un procuratore napoletano, passa tante giornate libere sul lungomare Caracciolo, ma incarna ogni giorno di più lo spirito del romanismo: Jordan Veretout, il primo acquisto della Roma di Fonseca (e Petrachi), ha scalato velocemente le gerarchie della squadra, fino a diventare fondamentale per le capacità di mantenere gli equilibri interni destabilizzando la serenità altrui. Fonseca preferisce evidenziare la logica di gruppo e però riconosce al suo pupillo un posto particolare nelle scelte. Perché un altro giocatore con le caratteristiche di Veretout nella Roma non c’è. Il francese rimane una speranza per il Napoli, che anche nell’ultima sessione di mercato ha cercato di inserirlo nell’affare Milik. E al tempo stesso può diventare un paradigma della nuova gestione Friedkin: anche se ha 27 anni, e quindi ha raggiunto il periodo della compiutezza come atleta e calciatore, verrà difeso dalla tentazione delle plusvalenze.