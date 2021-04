Veretout esulta: “Sofferenza e orgoglio. Una grande notte, una grande Roma. Continuiamo a sognare” – FOTO

La Roma spazza via anche l’Ajax e si qualifica alla semifinale di Europa League in cui affronterà il Manchester United. Partita sofferta quella dei giallorossi che hanno sfruttato le poche occasioni in ripartenza avute per colpire con Dzeko. Tra i migliori in campo c’è sicuramente Jordan Veretout. Il centrocampista ha fornito un’altra prestazione importante, facendo un grosso lavoro di copertura insieme a Diawara.

Il francese ha condivisio sul suo profilo Instagram alcune parole che esprimono tutta la gioia del passaggio del turno. Questo il contenuto: “Sofferenza e orgoglio. Una grande notte, una grande Roma. Continuiamo a sognare”.