Veretout esulta: “Orgogliosi della vittoria. Siamo felici, ma non sazi” – FOTO

Serata da incorniciare per la Roma che, pur soffrendo, esce vincente dalla sfida contro l’Ajax. Tanti errori per i giallorossi che riescono ad uscirne alla grande. Grande protagonista della sfida Jordan Veretout, al ritorno in campo dopo l’infortunio.

Il centrocampista francese ha voluto affidare al proprio account Instagram la gioia per la vittoria. Queste le parole nel post: “Orgogliosi di questa vittoria in uno stadio leggendario.Siamo felici, ma non siamo sazi. Abbiamo ancora una fame da lupi”.