Veretout e la profezia alla moglie: “Prepara i tuoi social perché segnerò” – FOTO

Contro la Sampdoria un assaggio di quello che è in grado di fare da fuori area: tiro di prima sotto l’incrocio dei pali. Ieri sera contro il Parma la certezza. Se il primo è stato annullato per un tocco di mano di Perez, in area di rigore, quello contro i Crociati ha regalato la vittoria alla Roma. Jordam Veretout se lo sentiva e la conferma arriva dallo screen postato dalla moglie su Instagram. Il centrocampista francese infatti aveva predetto la rete dicendo: “Prepara i tuoi social perché segnerò“.