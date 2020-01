Veretout, dopo l’errore la scossa: “Attenti ora siamo furibondi”

Il 2020 di Jordan Veretout è cominciato malissimo. Oltre che con il Torino, anche nella partita di ieri contro la Juventus è stato sostituito anzitempo. Il suo errore di ieri sera poi ha regalato il rigore alla Juve realizzato perfettamente da Ronaldo: “Ci abbiamo provato fino al novantesimo e oltre. Non è andata bene. Siamo arrabbiati, ma non ci arrendiamo“. Unica nota positiva è il rientro di Cristante, che concederebbe un po’ di riposo al francese. L’ex atlantino, prima dell’infortunio, aveva giocato tutte le partite titolare eccetto quella con il Lecce. A proposito di centrocampo: ieri, ai microfoni di Sky Sport, Petrachi ha detto che la Roma sta seguendo un centrocampista talentoso, giovane, che gioca in Italia. Lo riporta il quotidiano Corriere dello Sport.