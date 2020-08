Jordan Veretout questa sera non potrà giocare causa squalifica, ma non farà mancare il suo apporto ai compagni. Il centrocampista lascia un messaggio tramite il suo profilo Instagram per caricare la squadra per il match contro il Siviglia. Queste le sue parole:

“Daje ragazzi! Stasera sarò il vostro tifoso, manteniamo la stessa dinamica su cui abbiamo finito il campionato 🐺💛❤️“.