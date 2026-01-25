Venturino: “Che occasione”. Piacciono Methalie e Seys, Occhi sul 2008 Lambé

La Gazzetta Dello Sport (Francesco Balzani) – Un volto nuovo: Venturino prenderà il posto di Baldanzi e stasera vivrà la magia dell’Olimpico contro il Milan. Il classe 2006 ex Genoa si è presentato così: “Che occasione”.
Presente anche Tsimikas che resterà nella capitale almeno fino all’ultima partita di Europa League contro il Panathinaikos: prima, infatti, Massara vuole trovare il sostituto: pronta un’offerta da 15 milioni al Tolosa per Methalie, ma i francesi ne chiedono 22. Restano in corsa anche Seys e Wolfe.
In attacco Massara è tornato su Sauer, mentre per il futuro piace Lambé, talento del 2008 di proprietà del Bayern Monaco.