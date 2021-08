Ventidue multati e 5 daspo per Roma-Fiorentina

Il Tempo – Nel corso di Roma-Fiorentina sono state elevate da parte delle Questura 22 sanzioni per inosservanza al “regolamento d’uso dell’impianto sportivo“. So sono concretizzate, per lo più, in stazionamenti del pubblico presso passaggi, uscite, ingressi e lungo le vie di accesso. In ogni caso in violazioni della normativa anti-Covid.

Le sanzioni hanno colpito soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni con un multa che va dai 103 ai 516 euro. Il Questore di Roma, poi, ha firmato a carico di 5 giovani altrettanti provvedimenti, con i quali inibisce loro l’accesso allo Stadio e a tutti gli impianti sportivi per un anno. Erano stato denunciati dai poliziotti del commissariato Prati nella immediatezza del fatto, per l’accensione e il possesso di artifizi pirotecnici.