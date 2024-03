Venezuela-Italia, la formazione ufficiale: Pellegrini e Mancini partono dalla panchina – FOTO

La formazione dell’Italia scelta da Spalletti per la prima amichevole americana è stata da poco ufficializzata. Il Ct dell’azzurra contro il Venezuela ha scelto di tenere fuori dall’undici iniziale sia Lorenzo Pellegrini che Gianluca Mancini. I due romanisti avranno la possibilità di far vedere al mister le loro qualità solo a partita in corsa.